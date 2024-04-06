О том, что, что в Харькове прогремели взрывы, СМИ начали писать в 00:20 6 апреля. Обратим внимание, что город был под ударом врага 5 апреля. Российские военные несколько раз обстреливали областной центр.

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Россияне ударили по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 00:21 написал: "Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях".

А уже в 00:22 городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что областной центр под обстрелом. Он добавил, что в городе слышны взрывы.

Обратите внимание, что по состоянию на 00:30 воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Украинцев предупреждают параллельно и об угрозе атаки дронами-камикадзе, и баллистическим вооружением.

В 00:48 Олег Синегубов отметил, что зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Он отметил, что на местах работают все профильные службы. Что касается пострадавших, то информация уточняется.

Обновлено! В 01:23 Синегубов отметил, что в Дергачевской громаде ракета попала в магазин, горят автомобили. Он добавил, что на эту минуту без пострадавших.

Россияне били по Запорожью 5 апреля

Около 15:15 5 апреля в Запорожье прогремел взрыв. Через несколько минут сообщили о том, что в городе услышали повторные взрывы.

По данным Нацполиции, российские военные сначала атаковали Запорожье тремя ракетами. А через 40 минут враг совершил повторный удар. Для этого использовали еще 2 ракеты, запущены туда же, куда прилетели первые три.

Вследствие этого, как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по состоянию на 20:36 погибли 4 человека. Известно, что еще более 20 получили ранения.

После ударов как по Харькову, так и по Запорожью к гражданским украинцам обратились в МВД. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ведомстве регулярно инициируют пересмотр Инструкций по реагированию во избежание жертв среди своих работников. Что касается мирного населения, то он призвал не игнорировать воздушные тревоги.

Еще раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и следовать рекомендациям полицейских или местных властей. Ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни,

– подчеркнул он.

Заметим, что российские военные в течение последних дней осуществляют крайне подлые и жестокие удары. Враг бьет в одно и то же место с определенным интервалом. Вследствие этого под угрозу попадают спасатели, правоохранители и другие представители спецслужб, которые выезжают на место происшествия. Так, в Харькове погибли трое спасателей, которые прибыли ликвидировать последствия атаки "Шахеда".