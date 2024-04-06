Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что на Херсонском направлении со стороны противника наблюдается очень взвешенная осторожность в использовании тактической авиации.

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Очень быстро убегают

Россияне редко решаются приближаться к пусковым рубежам, с которых может выпускать управляемые авиабомбы.

Фактически последний месяц россияне делают такой отважный жест – один раз в неделю. Тогда самолет приближается, направляет корректируемые авиабомбы – одну, две или три – в направлении правого берега и очень быстро ретируется с этого направления. Он там чувствует себя в опасности,

– объяснила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга.

В то же время на Запорожском направлении происходит большая активность вражеской авиации. Оккупанты чувствуют себя там более раскованно, и очень часто используют корректируемые авиабомбы.

"Они ежесуточно хотя бы одну, две, три авиабомбы направляют. В среднем держат свой резерв на отметке 5 – 7 корректируемых авиабомб на этих направлениях. Также параллельно россияне применяют неуправляемые авиационные ракеты. Таким образом враг подкрепляет свои штурмовые действия с авиации", – отметила Наталья Гуменюк.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что единственное, что поможет в борьбе с вражескими корректируемыми бомбами – это исключительно тактическая авиация. Когда Украина получит истребители-перехватчики F-16, то рассредоточит их по всей линии фронта. По его словам, они будут работать эффективнее, потому что плечо поражения у них больше, чем у тактической авиации России. F-16 смогут отогнать вражеские самолеты, носители КАБов, далеко от линии фронта.

Ситуация на Херсонском направлении