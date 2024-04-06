Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что на Херсонском направлении со стороны противника наблюдается очень взвешенная осторожность в использовании тактической авиации.
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Очень быстро убегают
Россияне редко решаются приближаться к пусковым рубежам, с которых может выпускать управляемые авиабомбы.
Фактически последний месяц россияне делают такой отважный жест – один раз в неделю. Тогда самолет приближается, направляет корректируемые авиабомбы – одну, две или три – в направлении правого берега и очень быстро ретируется с этого направления. Он там чувствует себя в опасности,
– объяснила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга.
В то же время на Запорожском направлении происходит большая активность вражеской авиации. Оккупанты чувствуют себя там более раскованно, и очень часто используют корректируемые авиабомбы.
"Они ежесуточно хотя бы одну, две, три авиабомбы направляют. В среднем держат свой резерв на отметке 5 – 7 корректируемых авиабомб на этих направлениях. Также параллельно россияне применяют неуправляемые авиационные ракеты. Таким образом враг подкрепляет свои штурмовые действия с авиации", – отметила Наталья Гуменюк.
Ситуация на Херсонском направлении
- Россияне продолжают атаковать Херсонскую область. В ночь на 6 апреля враг запустил "Шахеды" в частности на Херсонщину. Атака была очень концентрированной, хотя это не типично для прифронтовой области.
- Оккупанты пытались попасть по сельскохозяйственным мощностям региона. Таким образом враг не дает возможности местным жителям полноценно восстановить сельскохозяйственную деятельность после деоккупации.
- Также россияне атаковали Херсонскую область 31 марта. Параллельно с дроновой атакой они осуществили запуск баллистики и управляемых авиационных ракет. Оккупанты нанесли удар по законсервированному агропредприятию. На счастье, пострадавших не было.