Только в течение марта страна-агрессор использовала более 3 тысяч управляемых авиационных бомб. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал единственный метод противодействия КАБам.

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Что поможет бороться с КАБами

Как отметил советник главы ОПУ, бороться с КАБами поможет исключительно тактическая авиация – истребители-перехватчики F-16, которые после получения рассредоточат по всей линии фронта. Известно, что Украине предоставят около 50 самолетов. Впрочем, было бы лучше, если бы количество увеличилось до 75 – 80 единиц.

Они будут эффективно работать, потому что плечо поражения у них больше, чем у тактической авиации России. Они смогут их далеко отогнать от линии фронта. Тогда это будет существенно влиять на ход событий по линии фронта,

– подчеркнул Подоляк.

Как противодействовать ракетам и дронам

Также за март Россия использовала более 400 ракет и 600 "Шахедов". Оккупанты уничтожают гидроэнергетику, электрические и тепловые станции. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит партнерам, какое оружие дополнительно необходимо нашему государству для защиты населения и различных объектов.

Если против баллистических и гиперзвуковых ракет хорошо работают системы ЗРК Patriot, нужно дополнительно предоставить Украине 5 – 6 таких установок. Если против крылатых ракет и "Шахедов" эффективно работают NASAMS и IRIS-T, нужно дополнительно поставить Киеву определенное количество систем.

Более того, дальнобойное оружие нужно. Почему? В городах концентраций наша разведка точно понимает "где" и "что" надо уничтожать. Например, знают, что надо уничтожать в Крыму, чтобы полуостров перестал быть военной базой обеспечения оккупационной группировки,

– отметил Михаил Подоляк.

Украине не хватает объективных и субъективных вещей

Объективных – постепенное увеличение инвестиции в военные производства в странах-партнерах Украины. Наращивание снарядного, ракетного, дронового изготовления, которое понемногу будет идти украинским военным на фронт. И однажды увидим существенную разницу между тем, что есть сегодня и между тем, что будет завтра. Но это займет определенное время.

Я здесь с пониманием отношусь. Хотя с непониманием отношусь к тому, что это надо было все делать год и полтора года назад, а не ждать, что Россия вернется к адекватному состоянию,

– сказал советник председателя ОПУ.

Субъективных – минимизация влияний пророссийского лобби. Говорится обо всех ультрарадикалах: правые, левые, более пассионарные, более харизматичные. Они влияют на общественные мнения, имеют определенные электоральные возможности и варианты. Они ведут себя агрессивно, потому что понимают, что все разбалансировано.

Всегда все эти пассионарные деятели и партии в такие нестабильные времена ведут себя гораздо агрессивнее. Почему? Потому что понимают, что электорально могут получить не 1,5%, а 15%. Поэтому они занимают активную информационную позицию. И одновременно пророссийскую и активно влияют на общественное мнение,

– подчеркнул Подоляк.

Они не готовы выйти из "мыльных пузырей", хотя понимают все риски в отношении России: что это неадекватная страна, что Владимир Путин является маниакально настроенным человеком с переоцененными идеями, что с ним не о чем договариваться. Несмотря на это, не могут выйти из "летаргии" традиционной для последних 20 лет политического процесса в западных элитах.

Эти люди пока не готовы взять на себя ответственность, вести себя более действенно, актуально и агрессивно. То есть принимать быстрые решения. Однако постепенно происходят изменения. Подоляк видит существенное изменение риторики не только у представителей Восточной и Северной Европы, но также и у представителей классической, консервативной, старой Европы: Франции, Германии, Италии, Нидерландов. Это хорошая новость. Единственная проблема – время.

F-16 для Украины: главное