В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку. Він зауважив, що росіяни не припинять наступальні дії, особливо біля Авдіївки.

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Чому росіяни зменшать штурми на Авдіївку

Сили оборони України зараз вийшли на той рівень, коли є тимчасова можливість поповнювати свій ресурс. Водночас у російських окупаційних військ виникла криза складу та технічної механізованої компоненти, які використовують під час постійних штурмів.

Нескінченно використовувати механізовану компоненту та людський ресурс неможливо під час наступальних дій, а розпочали наступ росіян ще 10 жовтня 2023 року,

– зауважив Коваленко.

За його словами, найближчим часом росіяни будуть зайняті передислокацією під Авдіївку підрозділів з інших плацдармів, з інших груп військ.

Багато хто очікував, що окупанти можуть розпочати більш потужний наступ на Авдіївку напередодні нового року. Росіяни полюбляють фетишизм щодо дат, але коли немає ресурсу, то відповідати йому дуже важко,

– мовив військово-політичний оглядач.

Окрім цього, ворог намагатиметься накопичити механізовану компоненту для продовження наступальних дій. Під час перегрупування, звісно, зменшиться інтенсивність штурмів по наших позиціях, що дозволить українським бійцям не тільки закріпитися, а й реалізувати декілька контратакувальних сценаріїв.

Зазначимо, декілька позицій в північному секторі від Авдіївки Збройні Сили України повернули під свій контроль.

Ситуація на Авдіївському напрямку