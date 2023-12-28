Такою думкою в ефірі телемарафону поділився речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він пояснив, що такої думки дотримується через постійні російські атаки.

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На мою думку, найтяжчий місяць – останній, тому що ворог весь час штурмує Мар'їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін. Але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском підрозділів крайній місяць цього року найважчий,

– пояснив Штупун.

Він також розповів, що ворог продовжує атакувати й нині. Однак попри постійний тиск та атаки українські захисники продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки. Штупун також додав, що ворог активізувався й намагається атакувати поблизу Новомихайлівки.

Які втрати ворога на Таврійському напрямку

Під час своїх атак та штурмів російські загарбники зазнають шалених втрат. Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, протягом минулої доби втрати ворога склали 488 осіб та 105 одиниць військової техніки.

Зокрема, окупанти втратили таку техніку та зброю, як:

18 танків,

28 ББМ,

13 артсистем,

23 БпЛА,

16 автомобілів,

7 одиниць спецтехніки.

Окрім того, українські військові також знищили один ворожий склад з боєприпасами.

Залужний оцінив ризик захоплення Авдіївки

Під час спілкування з журналістами 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив ситуацію, яка нині склалася поблизу Авдіївки. Коментуючи постійні ворожі атаки, він заявив, що росіяни мають можливість концентрувати свої сили на певному напрямку.

Однак, Залужний наголосив, що ЗСУ будуть боронити кожен клаптик нашої території стільки, скільки буде сил.

Не потрібно нам зациклюватись та робити якесь "шоу чи скорботу" біля конкретного населеного пункту. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається командирам, політикам або журналістам. Нам дорогий кожний клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо,

– заявив Залужний.