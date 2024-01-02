Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що, ймовірно, вони підтягують сили. Він додав, що здебільшого ворог намагається просуватися малими групами та майже не проводить серйозних штурмів.

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"Є думки, що вони, найімовірніше, перегруповуються, щось підтягують. Ймовірно, найближчими днями щось знову "замутять", – сказав Барабаш.

Ворог тримає у напрузі

Нині погода не дозволяє загарбникам застосовувати техніку. Тому, ймовірно, вони чекають кращих погодних умов. Українські військові тим часом готуються надалі тримати оборону, щоби там собі не придумав ворог.

Навіть, якщо немає активності росіян по лінії фронту, то вони все одно тримають у напрузі від артилерійських обстрілів. Нині їх побільшало як по місту, так і по позиціях українських захисників.

Якщо говорити про авіабомбові удари, мінометні та танкові обстріли, то ще півтора тижня тому у середньому по Авдіївці було близько 30 масованих обстрілів. Нині – менш як 40 – 45.

"Останній тиждень точно не було. Авіабомбові удари – учора (1 січня – 24 Канал) 12 бомб накидали. Уночі десь прилетіло ще", – розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації.

В Авдіївці продовжують працювати комунальники. Також на місці залишаються лікарі попри те, що росіяни майже щодня обстрілюють лікарню. Уранці 2 січня окупанти знову вдарили по медзакладу.

Протягом 1 січня унаслідок обстрілів ворога зазнали поранень 2 жінки. Одна з них – у дуже критичному стані.

Штурмів окупантів поменшало

За словами Віталія Барабаша, деякі українські командири кажуть про те, що третя хвиля атак ворога вже закінчилася. А інші переконані, що росіяни її ще не припиняли, адже обстрілів не поменшало.

Між хвилями ми бачили певне затишшя і по місту, і по позиціях. Зараз по штурмових діях – їх поменшало, але ж роботи артилерії менше не стало. Навпаки – лише більше,

– зазначив голова Авдіївської міської військової адміністрації.

Однак українські військові готові до розвитку будь-яких подій.

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