Збройні Сили Україні вже 682 дні відбивають напір російської армії, ліквідовуючи ворожих загарбників. Росіяни не полишають спроб наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, а також прагнуть вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра.