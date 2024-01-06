Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил Оборони та населених пунктах.

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Бойові ді на Сході України

Росіяни намагаються штурмувати Синьківку: дивіться на карті

Російська активність біля Авдіївки лишається високою: дивіться на карті

Оперативна обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Що відбувається на Півночі України

Діяльність Збройних Сил

Протягом минулої доби українська авіація вдарила по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.