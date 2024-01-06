Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил Обороны и населенным пунктам.

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Деятельность Вооруженных сил

За прошедшие сутки украинская авиация ударила по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.