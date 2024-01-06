Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил Обороны и населенным пунктам.

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Боевые ди на Востоке Украины

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Россияне пытаются штурмовать Синьковку: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Российская активность возле Авдеевки остается высокой: смотрите на карте

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

Оперативная обстановка вблизи Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.

Что происходит на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Деятельность Вооруженных сил

За прошедшие сутки украинская авиация ударила по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.