Украинские защитники по состоянию на 7 января 2024 года продолжают отражать атаки врага по разным направлениям. Захватчики нанесли 9 ракетных и 84 авиационных ударов, а также 50 обстрелов с РСЗО. В этом материале 24 Канала узнайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.

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Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления. На этих участках в зоне ответственности ОСГВ "Север" ситуация остается стабильной, без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие на границе, активизировал диверсионную деятельность. Происходит наращивание минно-взрывных заграждений в Белгородской области.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские воины отразили 3 атаки оккупантов в Харьковской области в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Вражеские попытки прорыва были неудачны благодаря мужеству наших защитников.

Лиманское и Шахтерское направления. Русские не совершали наступательных действий, сосредоточившись на укреплении своих позиций.

Бахмутское направление. Наши воины отразили 2 атаки противника возле Орехово-Василовки и Клещеевки в Донецкой области.

Линия фронта в районе Бахмута Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" отмечает, что украинские защитники сдерживают врага, не прекращающего попытки окружения Авдеевки. Отражены 8 атак противника возле Авдеевки, Новобахмутовки, Степного и 16 – в районе Первомайского и Невельского Донецкой области.

Что происходит вокруг Авдеевки: смотрите на карте DeepState

Марьинское направление. Наши воины продолжают сдерживать врага, отразив 9 атак недалеко от Марьинки и Новомихайловки.

Запорожское направление. Силы обороны отразили 5 атак врага западнее Вербового, Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области. Враг понес потери и не смог продвинуться вперед.

Херсонское направление. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" украинские воины продолжают расширять плацдарм, отражая вражеские атаки и нанося урон противнику. Только за прошедшие сутки оккупанты совершили 18 безуспешных штурмовых действий

Информация о потерях