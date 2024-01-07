Украинские защитники по состоянию на 7 января 2024 года продолжают отражать атаки врага по разным направлениям. Захватчики нанесли 9 ракетных и 84 авиационных ударов, а также 50 обстрелов с РСЗО. В этом материале 24 Канала узнайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта.
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Информация о потерях
В Генштабе сообщали утром 7 января, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и одному ЗРК оккупантов.
В то же время подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию и 4 средства ПВО противника.