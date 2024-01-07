Українські захисники станом на 7 січня 2024 року продовжують відбивати атаки ворога на різних напрямках. Загарбники завдали 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів з РСЗВ. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація по напрямках

Лінія фронту в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Інформація про втрати

  • У Генштабі повідомляли вранці 7 січня, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та одному ЗРК окупантів.
  • Водночас підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію та 4 засоби ППО противника.
  • Крім того, було ліквідовано ще 860 загарбників. Загалом на лави "двохсотих" від початку повномасштабного вторгнення відправилось 364 730 росіян завдяки Збройним Силам України.