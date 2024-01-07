Українські захисники станом на 7 січня 2024 року продовжують відбивати атаки ворога на різних напрямках. Загарбники завдали 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів з РСЗВ. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. На цих ділянках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" ситуація залишається стабільною, без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність на кордоні, активізував диверсійну діяльність. Відбувається нарощування мінно-вибухових загороджень у Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що українські воїни відбили 3 атаки окупантів у Харківській області в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Ворожі спроби прориву були невдалі, завдяки мужності наших захисників.

Лиманський та Шахтарський напрямки. Росіяни не здійснювали наступальних дій, зосередившись на укріпленні своїх позицій.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки в Донецькій області.

Лінія фронту в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" зазначає, що українські захисники стримують ворога, який не припиняє спроб оточення Авдіївки. Відбито 8 атак противника біля Авдіївки, Новобахмутівки, Степового та 16 – у районі Первомайського та Невельського Донецької області.

Що відбувається навколо Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Наші воїни продовжують стримувати ворога, відбивши 9 атак неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили 5 атак ворога західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Ворог зазнав втрат та не зміг просунутися вперед.

Херсонський напрямок. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни продовжують розширювати плацдарм, відбиваючи ворожі атаки та завдаючи втрат противнику. Лише упродовж минулої доби окупанти здійснили 18 безуспішних штурмових дій

Інформація про втрати