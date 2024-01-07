С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 364 730 личного состава. Вместе с тем стоит добавить, что потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество погибших в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь России
С 24 февраля 2022 года потери оккупантов достигают:
- личного состава – около 364 730 (+860) человек,
- танков – 6022 (+4),
- боевых бронированных машин – 11 180 (+22),
- артиллерийских систем – 8 653 (+36),
- РСЗО – 951 (+1),
- средства ПВО – 637 (+4),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 811 (+24),
- крылатые ракеты – 1 786 (+0),
- корабли /катера – 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 523 (+45),
- специальная техника – 1327 (+10).
Потери врага на 7 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, подразделения ракетных войск в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, состав боеприпасов.
Какая ситуация на фронте
- Упорные бои продолжаются на Востоке и Юге Украины. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 45 боевых столкновений.
- Не оставляет враг попыток оцепить Авдеевку. На этом участке фронта фиксируют наибольшее количество атак оккупантов.
- Вместе с тем меньше штурмов стало на Купянском и Бахмутском направлениях. В то же время, на Лиманском и Шахтерском – оккупанты не проводят наступательных действий или штурмов.
- В Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безрезультатных штурмовых действий на позиции Сил обороны.