В течение суток 6 января российские оккупанты по меньшей мере трижды атаковали Покровский район Донецкой области. К сожалению, известно о раненых и погибших.
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Последствия обстрела Донбасса
В Покровском районе продолжаются работы по ликвидации российских обстрелов, которые произошли 6 января. В частности, стало известно, что спасатели извлекли тело погибшего ребенка из-под завалов в селе Ровно. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.
В самом городе Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов спасли одного человека. Также работники ГСЧС изъяли тело женщины. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.
Всего в результате обстрела ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций. К проведению работ по 2 локациям от ГСЧС привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники,
– сообщили в ГСЧС.
Ликвидация последствий обстрела Покровска и района / фото ГСЧС
Что известно об атаке на Покровск
- Ночью 6 января глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что кафиры ночью дважды обстреляли Покровск, повредили два админздания. В результате атаки вспыхнули гараж и автомобили. Враг атаковал город ракетами С-300.
- Уже в тот же день Россия снова ударила по Покровску. На этот раз – по частному сектору. Своей атакой враг разрушил 6 домов. В селе Ровно Покровского района враг уничтожил частный дом, в котором проживали шесть человек.
- В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки России на Покровск погибли более 10 человек, среди которых были дети. Впоследствии стало известно по крайней мере о 11 погибших. Президент отметил, что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет.