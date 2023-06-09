Андрій Єрмак заявив, що жертвами обстрілу стали двоє людей. Це – працівники лікарні.

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Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, відомо про 2 постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.



Окупанти вдарили по лікарні у місті Гуляйполе / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

У російському міноборони вже цинічно підтвердили удар по Гуляйполю. Ворог, який скоює геноцид українців, традиційно бреше про влучання у "військовий об'єкт".

"Військовий об'єкт", на думку країни-терористки, – лікарня, де під обстрілами рятували життя українців.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Російські окупанти вдарили по Житомирщині

У ніч на 9 червня російські загарбники вдарили по житловому масиву приватного сектору в Житомирській області. На жаль, загинула одна людина. Окрім того, повідомили про постраждалих. Їм надають усю необхідну допомогу.