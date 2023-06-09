Згодом у мережу виклали відео з камер спостереження, передає 24 Канал. На записі можна побачити, що приліт стався о 20:14. На жаль, у цей момент у супермаркеті скуповувалися люди.
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Люди безтурботно здійснювали покупки
Ролик демонструє нам кілька миттєвостей до прильоту ракети та після нього. Спочатку можна побачити, як люди безтурботно ходять поміж рядів, обираючи собі продукти. В якийсь момент камеру трусить, на якусь миттєвість вибиває світло, а зі стелі все починає сипатися.
Момент влучання у маркет в Умані потрапив на відео: дивіться відео
Тоді ж серед покупців супермаркету почалася метушня. Люди намагалися якомога швидше вибратися з крамниці, розуміючи, що їм загрожує небезпека.
Звернімо увагу на те, що росіяни вчора ввечері дуже оперативно відзвітувалися по атаці Умані. Мовляв, вони поцілили у склад з боєкомплектом.
Дим здіймався над маркетом після атаки по ньому: дивіться відео
Ракетний удар по Умані: що відомо
- Про прильоти в Умані повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що росіяни поцілили у промисловий об'єкт, а також автомийку. Остання спалахнула. На жаль, не минулося без постраждалих.
- Пізніше у ДСНС повідомили, що вдалося ліквідувати пожежі, які сталися на місцях обстрілів. До цього залучили 6 одиниць техніки, а також 26 рятувальників.
- Крім того, рятувальники виклали у мережу відео, на якому можна було побачити наслідки атаки по автомийці. Також у телеграм-каналах почали з'являтися ролики з маркету, в який поцілили росіяни. Мовиться про АТБ.
- Дехто з користувачів мережі розповідав, що якихось пів години – годину тому скуповувався там продуктами. І саме він, на думку росіян, вважається стратегічно важливим військовим об'єктом.