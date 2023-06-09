Позже в сеть выложили видео с камер наблюдения, передает 24 Канал. На записи можно увидеть, что прилет произошел в 20:14. К сожалению, в этот момент в супермаркете скупались люди.

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Люди беспечно делали покупки

Ролик демонстрирует несколько мгновений до прилета ракеты и после него. Сначала можно увидеть, как люди беспечно ходят между рядами, выбирая себе продукты. В какой-то момент камеру трясет, на какое-то мгновение выбивает свет, а с потолка все начинает сыпаться.

Момент попадания в маркет в Умани попал на видео: смотрите видео

Тогда же среди покупателей супермаркета началась паника. Люди пытались поскорее выбраться из магазина, понимая, что им грозит опасность.

Важно! Во время воздушной тревоги все заведения должны быть закрыты, а люди должны переходить в укрытия. Заметим, что в Черкасской области сирены зазвучали в 20:00, а это значит, что в этом случае уведомление о возможной ракетной атаке проигнорировали.

Обратим внимание, что россияне вчера вечером очень оперативно отчитались об атаке Умани. Мол, они попали в склад с боекомплектом.

Дым поднимался над маркетом после атаки по нему: смотрите видео

Ракетный удар по Умани: что известно