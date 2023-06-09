Позже в сеть выложили видео с камер наблюдения, передает 24 Канал. На записи можно увидеть, что прилет произошел в 20:14. К сожалению, в этот момент в супермаркете скупались люди.
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Люди беспечно делали покупки
Ролик демонстрирует несколько мгновений до прилета ракеты и после него. Сначала можно увидеть, как люди беспечно ходят между рядами, выбирая себе продукты. В какой-то момент камеру трясет, на какое-то мгновение выбивает свет, а с потолка все начинает сыпаться.
Момент попадания в маркет в Умани попал на видео: смотрите видео
Тогда же среди покупателей супермаркета началась паника. Люди пытались поскорее выбраться из магазина, понимая, что им грозит опасность.
Обратим внимание, что россияне вчера вечером очень оперативно отчитались об атаке Умани. Мол, они попали в склад с боекомплектом.
Дым поднимался над маркетом после атаки по нему: смотрите видео
Ракетный удар по Умани: что известно
- О прилетах в Умани сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что россияне попали в промышленный объект, а также в автомойку. Последняя загорелась. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
- Позже в ГСЧС сообщили, что удалось ликвидировать пожары, произошедшие на местах обстрелов. К этому привлекли 6 единиц техники, а также 26 спасателей.
- Кроме того, спасатели выложили в сеть видео, где можно было увидеть последствия атаки по автомойке. Также в телеграм-каналах начали появляться ролики из маркета, в который попали россияне. Речь идет об "АТБ".
- Некоторые пользователи сети рассказывали, что каких-то полчаса – час назад покупали там продукты. И именно он, по мнению россиян, считается стратегически важным военным объектом.