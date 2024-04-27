Що цікаво, це свято має чимало назв у нашій державі. Тож Освіта 24 розповість, як в Україні називають останню неділю перед Великоднем.

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Як в Україні називають останню неділю перед Великоднем

Етнографка Галина Олійник розповіла, це свято в Україні має чимало цікавих назв. Вони залежать від регіону.

Так, останню неділю перед Великоднем у нашій державі називали так:

Вербна;

Квітна;

Шуткова;

Бечкова;

Баськова.

Загалом в українців є чимало традицій, пов'язаних з освяченою вербою.

Так, у Вербну неділю після освячення цим гіллям люди б'ють один одного – щоб бути здоровими – зі словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". Ця давня традиція живе і нині.

Що цікаво, освячену вербу зберігають протягом року від недуг і негоди. Освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг – як зараз, так і колись.

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Що українці святять у цей день