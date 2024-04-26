У цей день українці йдуть до церкви на богослужіння і беруть із собою для освячення гілочки верби. Як ці гілочки називають українською, розповість Освіта 24.

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Вербна неділя: історія і традиції свята

У деяких народах останню неділю перед Великоднем називають Пальмовою неділею. Це пов’язано з тим, що, коли Господь увійшов в Єрусалим, люди зустрічали його, кидаючи під ноги пальмові гілочки.

В Україні традиційним атрибутом є верба, тому і свято зазвичай називають Вербною неділею. Однак це свято має й інші цікаві назви.

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Що святять українці на Вербну неділю

Часто можна почути, що українці на Вербну неділю святять вербу або ж баську, шутку, котики, лозу.

Етнографка Галина Олійник розповідала, що верба – тотемне дерево для українців. Однак у різних регіонах нашої держави вона має різні назви.

На Галичині освячену вербову гілку називають шуткою. Етнографиня зазначає: це не з російської – назва походить від німецького "шуцен" – оберіг. Слово збереглося з часів Австро-Угорської імперії.

Також на Заході України можна почути ще таку цікаву назву як "баська".

В центральній Україні завжди освячували вербу.

У деяких регіонах України вербові гілочки ще називають "котиками". Або ж лозою.

Тож варто пам’ятати, що верба, лоза, баcька, шутка, котики – це все слова, якими українці в різних регіонах називають освячене в останню неділю перед Великоднем вербове гілля.