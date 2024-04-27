Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Дніпрі зранку 27 квітня

В суботу зранку жителі Дніпра чули звуки вибухів. Перед цим, о 10:42 в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги.

О 10:43 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.

Загроза застосування балістики з північного сходу!,
– наголосили в Повітряних силах.

Вже через декілька хвилин від оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. В місцевих телеграм-каналах повідомили про те, що після вибуху видно задимлення.

Також канали, що проводять моніторинг авіації противника, зазначили про балістику.

Крім цього коментар щодо ситуації в Дніпрі надав і голова ДОР Микола Лкашук.

Не ігноруйте тривогу. По Дніпропетровщині загроза балістики зберігається,
наголосив він.

Атака по Дніпропетровсій області вночі 27 квітня

  • Росія вночі проти 27 квітня атакувала Дніпропетровську область ракетами. Наша ППО знищила понад 13 ракет.
  • На жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося декілька займань.
  • За даними обласної влади, внаслідок ворожої атаки сталися перебої з водопостачанням на Криворіжжі. Також станом на 10:35 27 квітня у Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість поранених у Криворізькому районі зросла до двох.