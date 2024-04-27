Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Деталі про вибухи в Дніпрі розповість 24 Канал.

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Вибухи в Дніпрі зранку 27 квітня

В суботу зранку жителі Дніпра чули звуки вибухів. Перед цим, о 10:42 в Дніпропетровській області лунали сирени повітряної тривоги.

О 10:43 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.

Загроза застосування балістики з північного сходу!,

– наголосили в Повітряних силах.

Вже через декілька хвилин від оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. В місцевих телеграм-каналах повідомили про те, що після вибуху видно задимлення.

Також канали, що проводять моніторинг авіації противника, зазначили про балістику.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

Крім цього коментар щодо ситуації в Дніпрі надав і голова ДОР Микола Лкашук.

Не ігноруйте тривогу. По Дніпропетровщині загроза балістики зберігається,

– наголосив він.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.

Атака по Дніпропетровсій області вночі 27 квітня