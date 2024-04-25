Додаткові підстави для звільнення

З ініціативи роботодавця можна розірвати трудовий договір за новою підставою – у разі набуття законної сили вироком суду, який засуджує працівника до позбавлення волі чи іншого виду покарання, що перешкоджає його подальшій роботі або призводить до втрати довіри з боку роботодавця.

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До переліку підстав додано також:

Дії працівника, які потенційно можуть підтримувати державу-агресора на об'єктах стратегічного значення;

Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

До правил внутрішнього трудового розпорядку внесені зміни, які стосуються дій або бездіяльності працівника, потенційно сприятливих для держави-агресора.

Водночас Рада не прийняла пропозиції щодо захисту працівників від необґрунтованого звільнення під виглядом "невиконання внутрішніх правил", які могли бути тлумачені довільно, були відхилені під час другого читання.

На які професії зараз попит

Згідно з останнім дослідженням, 74% українських роботодавців зазначають про дефіцит кадрів, що є значним зростанням порівняно з 55% восени минулого року. Лише 7% роботодавців не відчувають негативних змін, тоді як 17% відзначають частковий дефіцит.

До слова! Особливо складно знайти кваліфікованих менеджерів середньої та вищої ланки, спеціалістів вузького профілю та тих, хто вільно володіє англійською мовою.

Крім згаданих складнощів з наймом менеджерів і фахівців, існують й інші вакансії, які важко закрити в Україні: