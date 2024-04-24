Що відомо про новий законопроєкт

Як повідомляли у профільному комітеті, законопроєкт спрямовано на удосконалення законодавчої бази. Як зазначив Гетманцев, це повністю нова редакція закону, що був прийнятий ще у 1995 році, та потребував значного оновлення.

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Таким чином, законопроєкт № 10346 передбачає:

спрощення процедури отримання ліцензій та запропоновано перехід на електронну форму замість паперової форми ліцензій;

замість паперової форми ліцензій; запроваджуються безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії;

протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії; удосконалюється структура та порядок адміністрування державних реєстрів;

адміністрування державних реєстрів; з метою унеможливлення нелегального виробництва тютюнових виробів запроваджується ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини.

Важливо! У тому числі мова йде про регулювання виробництва, ввезення та вивезення за межі митної території України, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Чи буде підвищення акцизів

Водночас Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби. На думку Уряду, ці заходи дозволять забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Зауважте! Акциз на бензин підніметься з 215,5 євро за 1 000 літрів до 359 євро, на дизпаливо він зросте зі 139,5 до 330, а на скраплений автомобільний газ – з 52 до 70 євро.

Крім того, для всіх підакцизних товарів буде запропонований графік щорічного підвищення ставок до 2028 року. Відтак, ставка податку на сигарети поступово зростатиме до 90 євро за 1 000 сигарет.