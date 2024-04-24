Что известно о новом законопроекте

Как сообщали в профильном комитете, законопроект направлен на усовершенствование законодательной базы. Как отметил Гетманцев, это полностью новая редакция закона, который был принят еще в 1995 году, и нуждался в значительном обновлении.

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Таким образом, законопроект № 10346 предусматривает:

  • упрощение процедуры получения лицензий и предложено переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;
  • вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;
  • на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии;
  • совершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров;
  • с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Будет ли повышение акцизов

В то же время Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия. По мнению правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Кроме того, для всех подакцизных товаров будет предложен график ежегодного повышения ставок до 2028 года. Поэтому, ставка налога на сигареты постепенно будет расти до 90 евро за 1 000 сигарет.