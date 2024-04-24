Что известно о новом законопроекте
Как сообщали в профильном комитете, законопроект направлен на усовершенствование законодательной базы. Как отметил Гетманцев, это полностью новая редакция закона, который был принят еще в 1995 году, и нуждался в значительном обновлении.
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Таким образом, законопроект № 10346 предусматривает:
- упрощение процедуры получения лицензий и предложено переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;
- вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;
- на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии;
- совершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров;
- с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.
Будет ли повышение акцизов
В то же время Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия. По мнению правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.
Кроме того, для всех подакцизных товаров будет предложен график ежегодного повышения ставок до 2028 года. Поэтому, ставка налога на сигареты постепенно будет расти до 90 евро за 1 000 сигарет.