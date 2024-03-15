Табачные изделия подорожают

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, сегодня, 15 марта, в Правительстве одобрят законопроект, в котором говорится о повышении акцизов на табачные изделия.

Читайте также Кассовые аппараты: кого налоговики будут проверять в первую очередь

Согласно ему предлагается постепенно повышение ставки акцизов для табака до минимального нормативного значения, которое действует в Евросоюзе.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины В законопроекте предусмотрено небольшое повышение и переход со ставок в гривне к евро с 1 июля 2024 года.

Это повышение, по расчетам Минфина, сможет принести немало средств:

в 2025 году – это около 621 миллиона гривен,

в 2026 году – 5 миллиардов гривен,

в 2027 году – 9,3 миллиарда гривен,

в 2028 году – 13,8 миллиарда гривен.

Сколько будет составлять ставка акциза

Если законопроект о повышении акцизов на табачные изделия поддержит Верховная Рада, то ставка с 1 июля может составить 47 евро за 1 000 сигарет с фильтром – это 1 987 гривен по официальному курсу евро от НБУ.

Напоминаем, что сейчас ставка составляет 1 881,17 гривны за 1 000 сигарет.

Впрочем, в дальнейшем она будет дорожать до 90 евро за 1 000 сигарет. Этот уровень ставки будет действовать с 1 января 2028 года. Соответственно, на другие табачные изделия ставки налога тоже будут расти.