Кого будет проверять налоговая
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Налогоплательщикам – торговцам будет интересно узнать, а к кому именно налоговики едут в первую очередь когда определяют кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.
По его словам, среди критериев определения предприятий с потенциальными рисками есть такие, но не ограничиваются:
Небольшие объемы продаж субъектов хозяйствования.
Объем продаж за месяц, который не превышает 20 тысяч гривен для обеспечения минимальных расходов на содержание одного магазина в розничной торговле; не менее 40 тысяч гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что арендная плата, размер зарплаты и тому подобное удваивается).
Нулевые объемы продаж.
Субъекты хозяйствования, которые зарегистрировали РРО/ПРРО, но одновременно декларируют отсутствие объемов продаж, а также те, у которых большинство операций, осуществленных через РРО/ПРРО, оплачивались безналичными средствами (более 90%).
- Есть риски в оформлении наемных работников.
Количество зарегистрированных Регистраторов расчетных операций (РРО) должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимого количества работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.
Налоговая нагрузка в стране
Для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины устанавливает такую налоговую нагрузку:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%;
- Военный сбор - 1,5%;
- Единый социальный взнос (ЕСВ) - 22%.
Сейчас заработная плата облагается следующим образом:
- 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора вычитаются из зарплаты работника работодателем как налоговым агентом.
- Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос в размере 22% и самостоятельно уплачивает его в бюджет.