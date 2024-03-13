Новые условия для честных предпринимателей

Как рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в парламенте уже разработан законопроект о "клубе белого бизнеса". Он предусматривает ряд преимуществ для тех предприятий, которые исправно платят налоги.

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Например, депутаты предлагают, чтобы налоговые проверки обходили тех, кто платит налоги и заработные платы выше среднего уровня по рынку.

Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально. Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса,
– заявил Гетманцев.

Также законопроект предусматривает следующие нововведения:

  • расширение понятия налоговых рисков и введение термина "комплаенс" (управление налоговыми рисками);
  • введение Перечня налогоплательщиков, которые добровольно придерживаются налогового законодательства; именно им будут предоставлены дополнительные преимущества в условиях военного положения;
  • возможность налоговых консультаций с налоговым менеджером;
  • ускоренная процедура материального возмещения.

Ведение соответствующего перечня ФЛП и юридических лиц и его ежеквартальное обновление будет возложено на Государственную налоговую службу. Информация о включении в список будет предоставлена через Электронный кабинет плательщика.