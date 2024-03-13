Новые условия для честных предпринимателей

Как рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в парламенте уже разработан законопроект о "клубе белого бизнеса". Он предусматривает ряд преимуществ для тех предприятий, которые исправно платят налоги.

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Например, депутаты предлагают, чтобы налоговые проверки обходили тех, кто платит налоги и заработные платы выше среднего уровня по рынку.

Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально. Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса,

– заявил Гетманцев.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Также законопроект предусматривает следующие нововведения:

расширение понятия налоговых рисков и введение термина "комплаенс" (управление налоговыми рисками);

введение Перечня налогоплательщиков, которые добровольно придерживаются налогового законодательства; именно им будут предоставлены дополнительные преимущества в условиях военного положения;

возможность налоговых консультаций с налоговым менеджером;

ускоренная процедура материального возмещения.

Ведение соответствующего перечня ФЛП и юридических лиц и его ежеквартальное обновление будет возложено на Государственную налоговую службу. Информация о включении в список будет предоставлена через Электронный кабинет плательщика.