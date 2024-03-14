Кого перевірятиме податкова
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Платникам податків – торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу коли визначають кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.
За його словами, серед критеріїв визначення підприємств із потенційними ризиками є такі, але не обмежуються:
Невеликі обсяги продажів суб'єктів господарювання.
Обсяг продажів за місяць, який не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного магазину у роздрібній торгівлі; не менше 40 тисяч гривень на місяць у великих містах (враховуючи, що орендна плата, розмір зарплати тощо подвоюється).
Нульові обсяги продажів.
Суб'єкти господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО, але одночасно декларують відсутність обсягів продажів, а також ті, у яких більшість операцій, здійснених через РРО/ПРРО, оплачувалися безготівковими коштами (понад 90%).
- Є ризики в оформленні найманих працівників.
Кількість зареєстрованих Реєстраторів розрахункових операцій (РРО) повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об'єкті.
Податкове навантаження в країні
Для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України встановлює таке податкове навантаження:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;
- Військовий збір — 1,5%;
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.
Зараз заробітна плата оподатковується наступним чином:
- 18% ПДФО та 1,5% військового збору вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом.
- Роботодавець нараховує на заробітну плату єдиний соціальний внесок у розмірі 22% та самостійно сплачує його до бюджету.