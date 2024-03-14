Кого перевірятиме податкова

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Науковий ступінь/посада Платникам податків – торгівцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме податківці їдуть в першу чергу коли визначають кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, серед критеріїв визначення підприємств із потенційними ризиками є такі, але не обмежуються:

Невеликі обсяги продажів суб'єктів господарювання.

Обсяг продажів за місяць, який не перевищує 20 тисяч гривень для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного магазину у роздрібній торгівлі; не менше 40 тисяч гривень на місяць у великих містах (враховуючи, що орендна плата, розмір зарплати тощо подвоюється).

Нульові обсяги продажів.

Суб'єкти господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО, але одночасно декларують відсутність обсягів продажів, а також ті, у яких більшість операцій, здійснених через РРО/ПРРО, оплачувалися безготівковими коштами (понад 90%).

Є ризики в оформленні найманих працівників.

Кількість зареєстрованих Реєстраторів розрахункових операцій (РРО) повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об'єкті.

Зауважте! З 1 серпня 2023 року Податкова служба розпочала перевірки для забезпечення коректної роботи касових апаратів. З 1 жовтня того ж року, за порушення у цій сфері, підприємці стали піддаватися штрафам.

Податкове навантаження в країні

Для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України встановлює таке податкове навантаження:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%; Військовий збір — 1,5%; Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.

Зараз заробітна плата оподатковується наступним чином: