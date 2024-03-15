Тютюнові вироби здорожчають

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, сьогодні, 15 березня, в Уряді схвалять законопроєкт, у якому йдеться про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

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Відповідно до нього пропонується поступово підвищення ставки акцизів для тютюну до мінімального нормативного значення, яке діє у Євросоюзі.

Ярослав Железняк Народний депутат України У законопроєкті передбачене невелике підвищення й перехід зі ставок у гривні до євро з 1 липня 2024 року.

Це підвищення, за розрахунками Мінфіну, зможе принести чимало коштів:

у 2025 році – це близько 621 мільйона гривень,

у 2026 році – 5 мільярдів гривень,

у 2027 році – 9,3 мільярда гривень,

у 2028 році – 13,8 мільярда гривень.

Скільки становитиме ставка акцизу

Якщо законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби підтримає Верховна Рада, то ставка з 1 липня може становити 47 євро за 1 000 сигарет з фільтром – це 1 987 гривень за офіційним курсом євро від НБУ станом на 15 березня.

Нагадуємо, що зараз ставка становить 1 881,17 гривні за 1 000 сигарет.

Втім надалі вона дорожчатиме аж до 90 євро за 1 000 сигарет. Цей рівень ставки діятиме з 1 січня 2028 року. Відповідно, на інші тютюнові вироби ставки податку теж зростатимуть.