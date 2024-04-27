В Укренерго розповіли, що через наслідки обстрілу дією захисту відключена їхня магістральна повітряна лінія в західному регіоні. Людей закликали економити світло, адже подекуди діють обмеження, пише 24 Канал.
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Де ворог пошкодив енергооб'єкти
Сьогодні вночі (27 квітня – 24 Канал) росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні,
– заявили в Укренерго.
Там пояснили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Енергетики повідомили, що обмеження продовжують діяти на Харківщині. Окрім того, цілодобово обмежили споживання світла для промисловості у Кривому Розі.
У Міненерго уточнили, що вороги атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
"Є пошкодження на об'єктах генерації електроенергії. На одному з об'єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію", – пояснили в міністерстві.
Там додали, що окупанти атакували об'єкт газової інфраструктури на Заході.
В Укренерго пояснили, що споживання відчутно зменшилось, проте дефіцит зберігається в окремі години. Людей закликають економити електрику.
Росія атакувала енергетичні об'єкти: коротко
- Росія вночі проти 27 квітня атакувала Україну 34 ракетами. Наші військові збили 21 ракету. Зокрема, мовиться про 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К", 6 крилатих ракет "Калібр".
- Відомо, що росіяни на Дніпропетровщині атакували енергетичні об'єкти у Дніпровському та Криворізькому районах, на Львівщині – два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах, на Прикарпатті вороги вдарили також по об'єкту критичної інфраструктури.
- У ДТЕК розповіли, що окупанти атакували чотири теплових електростанції. Там серйозно пошкоджене обладнання підприємств. Зокрема, вранці енергетики намагались ліквідовувати наслідки атаки.