В Укрэнерго рассказали, что из-за последствий обстрела действием защиты отключена их магистральная воздушная линия в западном регионе. Людей призывали экономить свет, ведь кое-где действуют ограничения, пишет 24 Канал.

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Где враг повредил энергообъекты

Сегодня ночью (27 апреля – 24 Канал) россияне нанесли новый ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистем в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Из-за последствий отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе,

– заявили в Укрэнерго.

Там объяснили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Энергетики сообщили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области. Кроме того, круглосуточно ограничили потребление света для промышленности в Кривом Роге.

В Минэнерго уточнили, что враги атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

"Есть повреждения на объектах генерации электроэнергии. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию", – пояснили в министерстве.

Там добавили, что оккупанты атаковали объект газовой инфраструктуры на Западе.

В Укрэнерго объяснили, что потребление значительно уменьшилось, однако дефицит сохраняется в отдельные часы. Людей призывают экономить электричество.

Россия атаковала энергетические объекты: коротко