В ДТЕК розповіли наслідки атаки. Там також повідомили, чи є постраждалі.
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Атака на ТЕС ДТЕК
Ворожі війська вкотре масово обстріляли енергетичні об'єкти України. Вночі 27 квітня внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.
На жаль, відповідно до попередньої інформації, є постраждалі. Їм надають всю необхідну допомогу.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки,
– розповіли в ДТЕК.
Там також зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
Наслідки атаки по енергетиці 27 квітня
- Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.
- За його словами, наслідки атак все ще уточнюються. Наразі триває робота над їх ліквідацією.
- До слова, у Дніпропетровській ОВА вже повідомили, що в регіоні є пошкодження кількох різних енергетичних об'єктів. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.
- Міністр повідомив, що на одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію.