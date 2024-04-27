Рейдерство продовжується

Диктатор Владімір Путін вирішив активно продовжувати грабувати іноземний бізнес на своїй території. В такий спосіб він намагається зберегти лояльність оточення та хоч якось поповнити бюджети, в яких зацікавлений Кремль.

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Цього разу він вирішив передати "дочок" виробників побутової техніки Ariston та Bosch структурам "Газпрому". Відповідний указ Путіна вже опублікований.

В указі повідомляється, що в управління "Газпрому" віддали по 100% акцій обидвох компаній. Тепер іноземний бізнес, в якого є активи у Росії, намагається вгадати, хто ж буде наступним.

Ariston працював на російському ринку ще з 1995 року. У 2005 році у Ленінградській області компанія відкрила завод, який виробляє накопичувальні водонагрівачі. З цього ж року у Петербурзі працював підрозділ німецького концерну BSH Bosch та Siemens Home Appliances Group.

У 2006 році завод заробив 6,1 мільярда рублів "чистими", в той час, як у 2022 році показник був на рівні лише 1,27 мільярда рублів.