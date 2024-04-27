Рейдерство продолжается

Диктатор Владимир Путин решил активно продолжать грабить иностранный бизнес на своей территории. Таким образом он пытается сохранить лояльность окружения и хоть как-то пополнить бюджеты, в которых заинтересован Кремль.

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На этот раз он решил передать "дочек" производителей бытовой техники Ariston и Bosch структурам "Газпрома". Соответствующий указ Путина уже опубликован.

В указе сообщается, что в управление "Газпрома" отдали по 100% акций обеих компаний. Теперь иностранный бизнес, у которого есть активы в России, пытается угадать, кто же будет следующим.

Ariston работал на российском рынке еще с 1995 года. В 2005 году в Ленинградской области компания открыла завод, который производит накопительные водонагреватели. С этого же года в Петербурге работало подразделение немецкого концерна BSH Bosch и Siemens Home Appliances Group.

В 2006 году завод заработал 6,1 миллиарда рублей "чистыми", в то время, как в 2022 году показатель был на уровне лишь 1,27 миллиарда рублей.