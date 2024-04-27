Мер міста Ігор Терехов розповів подробиці терористичного обстрілу. Він уточнив, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. Завдяки цьому масових жертв вдалось уникнути.

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Що відомо про атаку на Харків

Вибухи у Харкові пролунали після опівночі. Тоді місцева влада повідомила, що ворог вдарив біля медзакладу у Салтівському районі.

Під ранок мерія оприлюднила детальнішу інформацію. За словами Терехова, у корпусах медзакладу на момент ракетного обстрілу перебували більш ніж 1000 людей – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих,

– повідомив він.

Загалом від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи. Також пошкоджені лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

Що відомо про поранених

Внаслідок обстрілу міста одна поранена людина – вона перебувала у стінах медзакладу, неподалік якого трапився "приліт". На щастя, вона зазнала травм легкого ступеню.

Журналісти Суспільне повідомляли, що це – пацієнтка медзакладу. Постраждала жінка середнього віку, їй уламками скла посікло голову.