02:16, 27 квітня

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень повідомив, що згідно з рішенням Ради Оборони 25 квітня внесено зміни в склад контрольно-пропускних пунктів Львівщини – відтепер там працюватимуть два представники Національної поліції і два представники РТЦК і СП.

Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області є сім.