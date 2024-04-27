794 доба повномасштабного вторгнення почалась для українців з чергового масованого обстрілу. Яка ситуація в країні та на міжнародній політичній арені 27 квітня – читайте в хронології від 24 Каналу.
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Росія масовано обстріляла Україну
О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога. Ворог атакував різними ракетами та ударними БпЛА. Вибухи чули в різних регіонах України.
Відбої пролунали орієнтовно о 6:02 вранці 27 квітня.
Працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області
Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень повідомив, що згідно з рішенням Ради Оборони 25 квітня внесено зміни в склад контрольно-пропускних пунктів Львівщини – відтепер там працюватимуть два представники Національної поліції і два представники РТЦК і СП.
Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області є сім.
У Харкові ворог вдарив поряд з медзакладом у Салтівському районі
У Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що прилетіло поряд з медичним закладом – там повилітали шибки. Як уточнили згодом журналісти Суспільного, поранена щонайменше одна пацієнтка медзакладу. Це жінка середнього віку, їй уламками скла посікло голову.
За інформацією видання, у кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.
Моніторингові канали попередили про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". За пів години до цього ворог вже обстріляв Україну ракетами "Кинджал".
Також винищувачі для готовності захисту підняли у Польщі.