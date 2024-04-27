02:16, 27 апреля

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля внесены изменения в состав контрольно-пропускных пунктов Львовщины – отныне там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.

Однако такое увеличение численности не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь.