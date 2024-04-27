794 сутки полномасштабного вторжения начались для украинцев с очередного массированного обстрела. Какая ситуация в стране и на международной политической арене 27 апреля – читайте в хронологии от 24 Канала.

Днем ранее Киев эвакуировал больницы из-за угроз Беларуси, ГУР сожгло вертолет в Москве: хронология 793 дня

06:02, 27 апреля

Россия массированно обстреляла Украину

В 3:45 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога. Враг атаковал различными ракетами и ударными БпЛА. Взрывы слышали в разных регионах Украины.

Отбои прозвучали ориентировочно в 6:02 утром 27 апреля.

02:16, 27 апреля

Работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля внесены изменения в состав контрольно-пропускных пунктов Львовщины – отныне там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.

Однако такое увеличение численности не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь.

00:35, 27 апреля

В Харькове враг ударил рядом с медучреждением в Салтовском районе

В Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что прилетело рядом с медицинским учреждением – там повылетали стекла. Как уточнили впоследствии журналисты Общественного, ранена по меньшей мере одна пациентка медучреждения. Это женщина среднего возраста, ей осколками стекла посекло голову.

По информации издания, в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.

00:00, 27 апреля

Мониторинговые каналы предупредили о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". За полчаса до этого враг уже обстрелял Украину ракетами "Кинжал".

Также истребители для готовности защиты подняли в Польше.