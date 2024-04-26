02:53, 26 апреля

Соединенные Штаты надеются убедить Германию отправить Украине Taurus.

СМИ написали, что США оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании по крылатым ракетам большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию". То есть может заставить ее пересмотреть свою позицию.