02:53, 26 квітня

Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus.

ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію.