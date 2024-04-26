Яка ситуація на фронті, в тилу, як змінюються правила для військовозобов'язаних за кордоном – читайте на сайті 24 Каналу.
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США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів
Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Туди увійдуть системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.
США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus
Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus.
ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію.
Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини передав Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна хоче повернути дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих територій.
Чому Греція відмовила Україні у системах ППО
Прем'єр Греції відмовив Україні у системах ППО та назвав їх критично важливими для країни. Кіріакос Міцотакіс пояснив, що вони не можуть позбутись систем озброєння, які мають вирішальне значення для їхніх можливостей стримування.