Яка ситуація на фронті, в тилу, як змінюються правила для військовозобов'язаних за кордоном – читайте на сайті 24 Каналу.

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04:24, 26 квітня

США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів

Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Туди увійдуть системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.

02:53, 26 квітня

США сподіваються переконати Німеччину відправити Taurus

Сполучені Штати сподіваються переконати Німеччину відправити Україні Taurus.

ЗМІ написали, що США оптимістично налаштовані щодо того, що нещодавнє рішення про постачання ПТРК, разом з аналогічними кроками Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності, може "потенційно вплинути на Німеччину". Тобто може змусити її переглянути свою позицію.

02:20, 26 квітня

Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини передав Катару список з іменами 561 української дитини, яких вивезла Росія. Дмитро Лубінець пояснив, що Україна хоче повернути дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих територій.

01:50, 26 квітня

Чому Греція відмовила Україні у системах ППО

Прем'єр Греції відмовив Україні у системах ППО та назвав їх критично важливими для країни. Кіріакос Міцотакіс пояснив, що вони не можуть позбутись систем озброєння, які мають вирішальне значення для їхніх можливостей стримування.