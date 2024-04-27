Ймовірно, Сполучені Штати не прагнутимуть завдати Росії нищівної поразки. Таку думку в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що Білий дім прагне уникнути ескалації.

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Який підхід у США

Білий дім впродовж 45 днів після ухвалення допомоги для України має представити стратегію довгострокової підтримки України та визначити цілі, яких хочуть досягнути у США. Хоч за законопроєкт не могли проголосувати ще з грудня 2023 року та й дії Сполучених Штатів стали обачнішими, Україна не втратила одного зі своїх головних союзників.

Задум сьогоднішньої адміністрації (Байдена – 24 Канал), попри її обережність та небажання ескалації з Росією, полягає в тому, щоб Україна досягла успіху. Тобто щоб Росія зазнала невдачі. Можливо, вони не заходять так далеко, щоб Росія зазнала нищівної поразки, бо для цього мають докласти колосальних зусиль,

– наголосив Давид Шарп.

Однак, безперечно, Сполучені Штати хочуть, аби Росія програла, щоб вона втрачала захоплені території. Така тенденція не має зупинятися, а тоді триватиме виснаження Росії. Хоч це доволі не просто та вимагатиме довгострокової підтримки США та не лише.

"Або ж Росія вирішить піти на перемовини, і якщо Україну та Захід влаштують її пропозиції, то так тому й бути. Загальний сенс у тому, щоб Росія зазнала невдачі. Але знову ж не "нищівної поразки", бо це виглядає нереалістично. Чи оптимальним є їхній підхід? На мій погляд, ні. Наприклад, заборона завдавати американською зброєю ударів по легітимних військових цілях у Росії є яскравим прикладом надміру обережної політики США", – зауважив військовий оглядач.

З таким підходом нинішньої адміністрації президента США потрібно працювати, аби хоч трохи його змінити. Зрештою, навіть символічна поставка ракет ATACMS показує, що підхід до війни Росії з Україною поступово може змінюватися.

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