Ймовірно, Сполучені Штати не прагнутимуть завдати Росії нищівної поразки. Таку думку в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що Білий дім прагне уникнути ескалації.
Дивіться також Будуть страшенні виклики: Зеленський про необхідність відтіснити Путіна на його територію
Який підхід у США
Білий дім впродовж 45 днів після ухвалення допомоги для України має представити стратегію довгострокової підтримки України та визначити цілі, яких хочуть досягнути у США. Хоч за законопроєкт не могли проголосувати ще з грудня 2023 року та й дії Сполучених Штатів стали обачнішими, Україна не втратила одного зі своїх головних союзників.
Задум сьогоднішньої адміністрації (Байдена – 24 Канал), попри її обережність та небажання ескалації з Росією, полягає в тому, щоб Україна досягла успіху. Тобто щоб Росія зазнала невдачі. Можливо, вони не заходять так далеко, щоб Росія зазнала нищівної поразки, бо для цього мають докласти колосальних зусиль,
– наголосив Давид Шарп.
Однак, безперечно, Сполучені Штати хочуть, аби Росія програла, щоб вона втрачала захоплені території. Така тенденція не має зупинятися, а тоді триватиме виснаження Росії. Хоч це доволі не просто та вимагатиме довгострокової підтримки США та не лише.
"Або ж Росія вирішить піти на перемовини, і якщо Україну та Захід влаштують її пропозиції, то так тому й бути. Загальний сенс у тому, щоб Росія зазнала невдачі. Але знову ж не "нищівної поразки", бо це виглядає нереалістично. Чи оптимальним є їхній підхід? На мій погляд, ні. Наприклад, заборона завдавати американською зброєю ударів по легітимних військових цілях у Росії є яскравим прикладом надміру обережної політики США", – зауважив військовий оглядач.
З таким підходом нинішньої адміністрації президента США потрібно працювати, аби хоч трохи його змінити. Зрештою, навіть символічна поставка ракет ATACMS показує, що підхід до війни Росії з Україною поступово може змінюватися.
Допомога від США: останні новини
- У п'ятницю, 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що для України виділяють додаткові 6 мільярдів доларів в межах програми USAI. Тобто це кошти, які не входять у законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Речник Пентагону оголосив, що 6 мільярдів спрямують на виготовлення засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot, артилерійських снарядів, дронів тощо.
- Крім того, ці кошти дозволять США закупляти зброю, яку виробляють американські підприємства. Варто додати, що це найбільший пакет допомоги, які на сьогодні виділяли Сполучені Штати.
- Нагадаємо також, що Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. За словами президента США, вже цього тижня Сполучені Штати почнуть відправку зброї Києву.