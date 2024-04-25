Президент пояснив, що в інакшому випадку світ отримуватиме страшенні виклики від Росії. Про це глава держави сказав у новому інтерв'ю для Fox News.

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Безпека на десятки років

Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про Євросоюз, а про геополітичну безпеку усієї Європи, частиною якої є Україна.

Якщо нам потрібна справжня безпека, якщо ми справді хочемо, щоб вона була сильною на багато днів і років, на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити його (Путіна, – 24 Канал) на його території,

– наголосив президент.

Зеленський заявив, що світові лідери наразі не дають чітких сигналів та бояться відповіді Росії.

Якщо ми будемо підтримувати такий діалог, не сильний, не переконливий, якщо ми продовжуватимемо таким чином, то в нас будуть страшенні виклики від Росії,

– підсумував глава держави.

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