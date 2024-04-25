Президент объяснил, что в противном случае мир будет получать страшные вызовы от России. Об этом глава государства сказал в новом интервью для Fox News.

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Безопасность на десятки лет

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о Евросоюзе, а о геополитической безопасности всей Европы, частью которой является Украина.

Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хотим, чтобы она была сильной на много дней и лет, на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить его (Путина, – 24 Канал) на его территории,

– подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что мировые лидеры пока не дают четких сигналов и боятся ответа России.

Если мы будем поддерживать такой диалог, не сильный, не убедительный, если мы будем продолжать таким образом, то у нас будут страшные вызовы от России,

– подытожил глава государства.

Последние заявления Зеленского