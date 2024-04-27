Вероятно, Соединенные Штаты не будут стремиться нанести России сокрушительное поражение. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что Белый дом стремится избежать эскалации.

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Какой подход в США

Белый дом в течение 45 дней после принятия помощи для Украины должен представить стратегию долгосрочной поддержки Украины и определить цели, которых хотят достичь в США. Хотя за законопроект не могли проголосовать еще с декабря 2023 года и действия Соединенных Штатов стали более осмотрительными, Украина не потеряла одного из своих главных союзников.

Замысел сегодняшней администрации (Байдена – 24 Канал), несмотря на ее осторожность и нежелание эскалации с Россией, заключается в том, чтобы Украина достигла успеха. То есть чтобы Россия потерпела неудачу. Возможно, они не заходят так далеко, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение, потому что для этого должны приложить колоссальные усилия,

– подчеркнул Давид Шарп.

Однако, бесспорно, Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия проиграла, чтобы она теряла захваченные территории. Такая тенденция не должна останавливаться, а тогда будет продолжаться истощение России. Хотя это довольно не просто и потребует долгосрочной поддержки США и не только.

"Или же Россия решит пойти на переговоры, и если Украину и Запад устроят ее предложения, то так тому и быть. Общий смысл в том, чтобы Россия потерпела неудачу. Но опять же не "сокрушительное поражение", потому что это выглядит нереалистично. Оптимальным ли является их подход? На мой взгляд, нет. Например, запрет наносить американским оружием удары по легитимным военным целям в России является ярким примером излишне осторожной политики США", – отметил военный обозреватель.

С таким подходом нынешней администрации президента США нужно работать, чтобы хоть немного его изменить. В конце концов, даже символическая поставка ракет ATACMS показывает, что подход к войне России с Украиной постепенно может меняться.

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