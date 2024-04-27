Найбільший водоспад у світі

Водоспад Анхель — найвищий водоспад на суші, висотою 979 метрів і шириною 150 метрів біля основи, який за розмірами схожий на три Ейфелеві вежі, поставлені одна на одну. Але технічно він не є найбільшим на Землі.

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Ця честь належить утворенню в Данській протоці, розташованій між Гренландією та Ісландією. Саме так, найбільший і найвищий водоспад у світі знаходиться під водою. Як же це можливо? Завдяки різницям температури та солоності, які керують більшістю океанських течій. Данська протока перетинає Полярне коло і діє як воронка для полярних вод, що стікають з північних морів в Атлантичний океан. Але, як і скрізь в океані, води в цьому регіоні неоднорідні.

На північ від Данської протоки поверхневі води, які контактують з холодним арктичним повітрям, охолоджуються і стають солонішими, оскільки частина води замерзає, що призводить до концентрації солі в незамерзлій частині. Холодна й солона вода є щільнішою за теплу і тому опускається на морське дно, тоді як інший шар піднімається на поверхню. Цей обмін живить глибоку крижану течію, що тече на південь через протоку і впадає в море Ірмінгера в північній частині Атлантичного океану.

Звичайно, водоспади завжди мають скелі або урвища, і Датська протока не є винятком. Урвище висотою 3 500 метрів у морському дні біля південного краю Гренландії було вирізане льодовиками між 17 500 і 11 500 роками тому, під час останнього льодовикового періоду. Придонні води, що течуть на південь через протоку, досягають краю цього урвища і розливаються по його схилу, утворюючи каскад, який занурюється під тепліші поверхневі води моря Ірмінгера.



Схема "роботи" підводного водоспаду / NOAA/Український текст – 24 Канал

Води на північ від водоспаду, які вчені називають катарактом або переливом Данської протоки, мають глибину близько 400 метрів, але лише нижні 200 метрів каскадом спускаються вниз по схилу, тоді як решта залишається на поверхні і змішується з теплішими водами, що течуть на північ через протоку.

Хоча морське дно опускається на понад 3 500 метрів, сам водоспад менший – близько 2 000 метрів заввишки, що вдвічі більше за висоту водоспаду Енджел, оскільки він потрапляє в глибокий басейн з холодною, щільною водою. Перелив вражає, він зовсім не схожий на водоспад на суші. Розлив такий же широкий, як сама Датська протока – він простягається на значні 480 кілометрів морського дна.

Але оскільки все відбувається під товщею води, щільна вода, що стікає по схилу, досягає швидкості лише близько 0,5 метра на секунду – набагато повільніше, ніж швидкість ходьби, і далеко від швидкості, зафіксованої на Ніагарському водоспаді, де вода падає вниз зі швидкістю 109 км/год.

Якби ви були там унизу, ви б, напевно, не помітили, що щось узагалі відбувається. Те ж саме відбувається і над хвилями, де немає жодних ознак, які б вказували на підводний каскад. На поверхні спостерігають типові сонячні арктичні умови.