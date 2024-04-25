Рейганівське крило республіканців перемогло

Для авторів чудового документа Proposed Plan for Victory in Ukraine не проголосувати за військову допомогу Україні означало б публічно під камери всіх світових каналів зректися своїх переконань. Ще тоді я казав, що після кількох місяців тяганини закон буде врешті схвалений Конгресом США.

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Так і сталося. Саме Маккол, Роджерс та Тернер організаційно та ідеологічно забезпечили перемогу рейганівського крила республіканської партії над путінсько-трампістською сволотою в Палаті. Спираючись, зокрема, і на опублікований Кетрін Белтон секретний кремлівський меморандум щодо поширення в США антиукраїнських наративів, вони висунули серйозні звинувачення своїм колегам у Палаті.

"Цілком очевидно, що деякі республіканські члени Конгресу повторювали російську пропаганду про вторгнення в Україну, спровоковане президентом Росії Владіміром Путіним".

"Російська пропаганда заразила значну частину електорату нашої партії".

"Ми бачимо спроби Росії замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими посланнями – деякі з них навіть вимовляються в залі Палати представників".

Голова комітету з розвідки не назвав конкретних імен, але вони впізнали себе і в переважній більшості розсудливо закрили роти. Промовчав перед голосуванням і сидів на лаві підсудних зазвичай такий балакучий їхній хрещений батько. Продовжувала і досі продовжує шаленіти тільки одна найтупіша і найшаленіша трампівська маріонетка Марджорі Тейлор Ґрін.

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День голосування 20 квітня перетворився на тріумф українсько-американської солідарності. Один за одним підіймалися промовці (республіканці та демократи) і висловлювали дуже правильні думки. Ті самі, які ваш покірний слуга в міру своїх слабких сил останні 10 років намагається їм навіяти:

що російсько-українська війна – це вирішальний фронт світової війни, розв'язаної силами Абсолютного Зла проти Вільного Світу з метою його знищення;

що 30 мільйонів українських спартанців ось уже третій рік поспіль несуть на собі страшний тягар цієї війни, прикриваючи своїми тілами від сучасних варварів благополучний золотий мільярд;

що надання максимальної військової допомоги Україні це не лише найважливіше та першочергове завдання безпеки самих США, а й борг честі цієї держави, яка все ще вважає себе лідером Вільного Світу.

Трансформація американської політики

На очах відбувається переформатування американського політичного простору. Немає сьогодні традиційних Демократичної та Республіканської партій. У ключовий вирішальний момент світової війни у США є лише дві партії: партія капітуляції (прогресисти + трампісти) і партія перемоги (рейганівське крило республіканців і труменівське крило демократів).

З'ясовується, що на боці партії перемоги кваліфікована (дві третини голосів) більшість в обох палатах. Погодьтеся, це несподівана розв'язка після ганебного піврічного домінування капітулянтів різних мастей, які блокували військову допомогу Україні та забороняли їй завдавати ударів по території агресора навіть зброєю власного виробництва.

Уточню, що нарешті узгоджений обсяг військової допомоги Україні – це ще не пакет перемоги. Це абсолютно необхідний сьогодні, але поки що класичний байденівський пакет непоразки України, успішної стратегічної оборони України.

З усім тим, я називаю коаліцію, що склалася, партією перемоги, тому що на її чолі опинилися дуже енергійні й переконані люди, які вже запропонували світу конкретний план перемоги України, який різко критикує Джо Байдена за недостатню допомогу Україні.

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Крім фактора трьох представників, ще одна обставина сприяє такій позитивній трансформації американської політичної сцени. У Європі як реакція на піврічну бездіяльність США виникло відчуття нездатності або небажання США виконувати роль лідера Вільного Світу.

Франція та Англія заявили про свою рішучість завдати поразки Росії в Україні та про відмову від усіх червоних ліній – обмежень, які Захід накладає на себе у військовій підтримці України. Вони не відкидають відправлення своїх військовослужбовців до України. На додаток, вони наголосили, що їхні військові фахівці вже обслуговують в Україні поставлені ними крилаті ракети Storm Shadow та Scalp.

Виникає дуже конструктивна та здорова конкуренція між США та Європою за право не просто називатися, а стати у ці фатальні хвилини історії справжнім лідером Вільного Світу. Побажаємо обом сторонам максимального успіху у вирішенні їхнього спільного благородного завдання.