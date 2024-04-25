Рейгановское крыло республиканцев победило

Для авторов замечательного документа Proposed Plan for Victory in Ukraine не проголосовать за военную помощь Украине означало бы публично под камеры всех мировых каналов отречься от своих убеждений. Еще тогда я говорил, что после нескольких месяцев волокиты закон будет наконец одобрен Конгрессом США.

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Так и произошло. Именно Маккол, Роджерс и Тернер организационно и идеологически обеспечили победу рейгановского крыла республиканской партии над путинско-трампистской сволочью в Палате. Опираясь, в частности, и на опубликованный Кэтрин Белтон секретный кремлевский меморандум по распространению в США антиукраинских нарративов, они выдвинули серьезные обвинения своим коллегам в Палате.

"Совершенно очевидно, что некоторые республиканские члены Конгресса повторяли российскую пропаганду о вторжении в Украину, спровоцированном президентом России Владимиром Путиным".

"Российская пропаганда заразила значительную часть электората нашей партии".

"Мы видим попытки России замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими посланиями – некоторые из них даже произносятся в зале Палаты представителей".

Председатель комитета по разведке не назвал конкретных имен, но они узнали себя и в подавляющем большинстве благоразумно закрыли рты. Промолчал перед голосованием и сидевший на скамье подсудимых обычно такой болтливый их крестный отец. Продолжала и до сих пор продолжает бесноваться только одна самая тупая и самая бешеная трамповская марионетка Марджори Тейлор Грин.

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День голосования 20 апреля превратился в триумф украинско-американской солидарности. Один за другим поднимались ораторы (республиканцы и демократы) и высказывали очень правильные мысли. Те самые, которые ваш покорный слуга в меру своих слабых сил последние 10 лет пытается им внушить:

что российско-украинская война – это решающий фронт мировой войны, развязанной силами Абсолютного Зла против Свободного Мира с целью его уничтожения;

что 30 миллионов украинских спартанцев вот уже третий год подряд несут на себе страшное бремя этой войны, прикрывая своими телами от современных варваров благополучный золотой миллиард;

что предоставление максимальной военной помощи Украине это не только важнейшая и первоочередная задача безопасности самих США, но и долг чести этого государства, которое все еще считает себя лидером Свободного Мира.

Трансформация американской политики

На глазах происходит переформатирование американского политического пространства. Нет сегодня традиционных Демократической и Республиканской партий. В ключевой решающий момент мировой войны в США есть только две партии: партия капитуляции (прогрессисты + трамписты) и партия победы (рейгановское крыло республиканцев и труменовское крыло демократов).

Выясняется, что на стороне партии победы квалифицированное (две трети голосов) большинство в обеих палатах. Согласитесь, это неожиданная развязка после позорного полугодового доминирования капитулянтов разных мастей, которые блокировали военную помощь Украине и запрещали ей наносить удары по территории агрессора даже оружием собственного производства.

Уточню, что наконец согласованный объем военной помощи Украине – это еще не пакет победы. Это абсолютно необходимый сегодня, но пока классический байденовский пакет непоражения Украины, успешной стратегической обороны Украины.

Со всем тем, я называю сложившуюся коалицию партией победы, потому что во главе ее оказались очень энергичные и убежденные люди, которые уже предложили миру конкретный план победы Украины, который резко критикует Джо Байдена за недостаточную помощь Украине.

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Кроме фактора трех представителей, еще одно обстоятельство способствует такой положительной трансформации американской политической сцены. В Европе как реакция на полугодовое бездействие США возникло ощущение неспособности или нежелания США выполнять роль лидера Свободного Мира.

Франция и Англия заявили о своей решимости нанести поражение России в Украине и об отказе от всех красных линий – ограничений, которые Запад накладывает на себя в военной поддержке Украины. Они не исключают отправки своих военнослужащих в Украину. В дополнение, они отметили, что их военные специалисты уже обслуживают в Украине поставленные ими крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp.

Возникает очень конструктивная и здоровая конкуренция между США и Европой за право не просто называться, а стать в эти роковые минуты истории настоящим лидером Свободного Мира. Пожелаем обеим сторонам максимального успеха в решении их общей благородной задачи.