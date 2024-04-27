Як оформити пенсію дистанційно: порядок дій

В українців є можливість дистанційно отримати пенсію, якщо вони виїхали за кордон. Проте, самі виплати нараховуватимуть на банківську карту: як на фізичну, так і на віртуальну картку будь-якого українського банку.

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Відповідно, для оформлення пенсії закордоном, потрібно зайти на вебпортал ПФУ. Слідом, ПФУ рекомендує обрати вкладку "заява про призначення пенсії" та уважно ознайомитися з інформацією.

Важливо! Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо ви не маєте електронного підпису, його також можна створити онлайн.

Слідом, потрібно виконати низку кроків:

У розділі щодо пенсійного забезпечення потрібно обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви – дистанційне інформування. Натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії. Наприклад: пенсія за віком. Необхідно пройти опитування анкети для заповнення звернення та надати згоду на передачу й обробку своїх персональних даних. Слід поставити відповідні позначки. До онлайн-заяви прикріпити скановані копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами. Перед формуванням заяви буде наведено перелік.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Щоб завершити усі операції, заяву треба підписати за допомогою КЕП і надіслати до Пенсійного фонду України – натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Важливо! Якщо є потреба, форму заяви можна відредагувати.

Які документи знадобляться для оформлення пенсії

Під час реєстрації пенсії дистанційно знадобляться наступні документи: