Як оформити пенсію дистанційно: порядок дій
В українців є можливість дистанційно отримати пенсію, якщо вони виїхали за кордон. Проте, самі виплати нараховуватимуть на банківську карту: як на фізичну, так і на віртуальну картку будь-якого українського банку.
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Відповідно, для оформлення пенсії закордоном, потрібно зайти на вебпортал ПФУ. Слідом, ПФУ рекомендує обрати вкладку "заява про призначення пенсії" та уважно ознайомитися з інформацією.
Слідом, потрібно виконати низку кроків:
- У розділі щодо пенсійного забезпечення потрібно обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви – дистанційне інформування.
- Натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії. Наприклад: пенсія за віком.
- Необхідно пройти опитування анкети для заповнення звернення та надати згоду на передачу й обробку своїх персональних даних. Слід поставити відповідні позначки.
- До онлайн-заяви прикріпити скановані копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами. Перед формуванням заяви буде наведено перелік.
Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Щоб завершити усі операції, заяву треба підписати за допомогою КЕП і надіслати до Пенсійного фонду України – натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".
Які документи знадобляться для оформлення пенсії
Під час реєстрації пенсії дистанційно знадобляться наступні документи:
- паспорт;
- реєстраційний номер платника податків;
- трудова книжка або документи, що підтверджують стаж;
- військовий квиток (за потреби);
- довідка про заробітну плату до 01.07.2000 року;
- довідка про пільговий характер роботи (за наявності);
- диплом або документ, що підтверджує періоди навчання на денній формі.