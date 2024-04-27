Как оформить пенсию дистанционно: порядок действий
У украинцев есть возможность дистанционно получить пенсию, если они выехали за границу. Однако сами выплаты будут начислять на банковскую карту: как на физическую, так и на виртуальную карту любого украинского банка.
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Соответственно, для оформления пенсии за рубежом, нужно зайти на вебпортал ПФУ. Следом, ПФУ рекомендует выбрать вкладку "заявление о назначении пенсии" и внимательно ознакомиться с информацией.
Следом, нужно выполнить ряд шагов:
- В разделе по пенсионному обеспечению нужно выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и способ получения сообщений об обработке вашего заявления – дистанционное информирование.
- Нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии. Например: пенсия по возрасту.
- Необходимо пройти опрос анкеты для заполнения обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных. Следует поставить соответствующие отметки.
- К онлайн-заявлению прикрепить сканированные копии необходимых документов, подготовленных в соответствии с требованиями. Перед формированием заявления будет приведен перечень.
После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Чтобы завершить все операции, заявление надо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины – нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Какие документы понадобятся для оформления пенсии
При регистрации пенсии дистанционно понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- трудовая книжка или документы, подтверждающие стаж;
- военный билет (при необходимости);
- справка о заработной плате до 01.07.2000 года;
- справка о льготном характере работы (при наличии);
- диплом или документ, подтверждающий периоды обучения на дневной форме.