Для кого нужна идентификация

Идентификация – обязательная процедура, для пенсионеров, имеющих статус переселенца. При условии, что они приобрели его до 24 февраля 2022 года.

Читайте также Доллар снова по 40 гривен: где валюта подорожала существенно

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,

– говорится в сообщении ПФУ

Идентификацию можно пройти как онлайн, так и офлайн. Для этого можно воспользоваться такими сервисами:

обратиться в отделение ПФУ;

посетить АО "Ощадбанк";

воспользоваться личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда;

согласовать со специалистом видеоконференцию онлайн;

лицо за рубежом может обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Обратите внимание! Если лицо не проходит идентификацию, его выплаты замораживаются до выяснения обстоятельств.

Какие результаты нынешней идентификации

В общем процедуру прошли 224,8 тысячи человек, подпадающих под указанные характеристики. В отделении ПФУ идентификация состоялась для 161,6 тысячи пенсионеров. Наименьшее количество граждан обращались в дипломатические учреждения за рубежом – 0,4 тысячи человек. Другие пенсионеры выбрали для себя такие сервисы для идентификации: