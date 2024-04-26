Для кого потрібна ідентифікація
Ідентифікація – обов'язкова процедура, для пенсіонерів, що мають статус переселенця. За умови, що вони набули його до 24 лютого 2022 року.
Читайте також Долар знову по 40 гривень: де валюта подорожчала суттєво
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,
– йдеться у повідомленні ПФУ
Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так і офлайн. Для цього можна скористатись такими сервісами:
- звернутись у відділення ПФУ;
- завітати у АТ "Ощадбанк";
- скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду;
- погодити зі спеціалістом відеоконференцію онлайн;
- особа за кордоном може звернутись у дипломатичну установу України.
Які результати цьогорічної ідентифікації
Загалом процедуру пройшли 224,8 тисячі осіб, що підпадають під вказані характеристики. У відділенні ПФУ ідентифікація відбулася для 161,6 тисячі пенсіонерів. Найменша кількість громадян зверталися у дипломатичні установи за кордоном – 0,4 тисячі осіб. Інші пенсіонери обрали для себе такі сервіси для ідентифікації:
- 46 тисячі осіб зробили це через вебпортал ПФУ;
- 31,5 тисячі осіб – відділення АТ "Ощадбанк"
- 7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
- 0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики.