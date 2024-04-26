Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 25 апреля), а продажа – 39,90 гривны (+2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,77 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,90 гривны (+5 копеек).

(+2 копейки), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 42,80 гривны (+5 копеек), а продают за 42,96 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,60 гривны (+15 копеек), а продают – за 40 гривен (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,65 гривны (+3 копейки), а продажа – 43,05 гривны (без изменений).

Курс доллара в мае

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, изменение стратегии НБУ в мае вряд ли возможно.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В мае возможно дальнейшее ослабление в валютном регулировании, что будет иметь определенное влияние на рынок, то есть регулятор "даст больше свободы" рынку при курсообразовании на межбанке.

В то же время банкир отмечает, что значительных изменений курса ожидать не стоит, несмотря на процесс "слабой" девальвации.

Рынку не грозят стратегические потрясения в виде заоблачных курсовых скачков,

– добавляет Лесовой.

Обратите внимание! Прогнозируется, что колебания на наличном рынке составят: на наличном рынке – 41 – 43,5 гривны за доллар, на межбанке – 39 – 41 гривны за доллар.

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