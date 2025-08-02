Самое большое преимущество – минимум времени и ингредиентов. Как приготовить вкусный и полезный ягодный мармелад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news.

Читайте также Вкуснятина, тающая во рту: нежнейший меренговый рулет с клубникой

Как приготовить ягодный мармелад из 2 ингредиентов?

  • Время: 10 минут (1 час на застывание)
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов любых ягод;
– 5 граммов агар-агара.

Приготовление:

  1. Выбирайте самые сладкие ягоды, чтобы мармелад не был кислым. Разморозьте их, если замороженные и перебейте блендером в пюре.
  2. Добавьте к ним агар-агар. Если ягоды кисловатые, то стоит подумать и о добавлении подсластителя.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Тогда проварите еще 2 минуты.
  4. После этого разлейте по формам и поставьте в холодильник для застывания на 1 час.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: домашние желейные конфеты "Haribo", которые обожают дети.