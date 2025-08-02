Самое большое преимущество – минимум времени и ингредиентов. Как приготовить вкусный и полезный ягодный мармелад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news.
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Как приготовить ягодный мармелад из 2 ингредиентов?
- Время: 10 минут (1 час на застывание)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов любых ягод;
– 5 граммов агар-агара.
Приготовление:
- Выбирайте самые сладкие ягоды, чтобы мармелад не был кислым. Разморозьте их, если замороженные и перебейте блендером в пюре.
- Добавьте к ним агар-агар. Если ягоды кисловатые, то стоит подумать и о добавлении подсластителя.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Тогда проварите еще 2 минуты.
- После этого разлейте по формам и поставьте в холодильник для застывания на 1 час.
Приятного аппетита!
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