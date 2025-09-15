Приготовить ее дома можно приготовить из простых ингредиентов, а результат получится не хуже, чем из магазина. 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает базовый рецепт халвы, который можно адаптировать к любому вкусу.

Читайте также Когда гости уже на пороге: готовим ароматные какао-кексы за 5 минут

Как приготовить халву дома?

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов семян подсолнечника;

– 70 миллилитров воды;

– 250 граммов сахара;

– 1 яичный белок;

– 10 граммов сахара ванильного.

Приготовление:

Почищенные семечки насыпьте в чугунную сковороду, поставьте ее на средний огонь и жарьте, все время помешивая, минут 7 – 10. Следите, чтобы семечки не пережарились, ибо халва будет иметь пригоревший привкус. Оставьте семечки остыть.

Жареные семечки тщательно перемелите в блендере, чтобы масса получилась однородной, без долек. Сначала будет образовываться мелкая крошка из семечек, а потом начнет выделяться подсолнечное масло, масса будет взбиваться в комочки. Соберите смесь в миску, снимая лопаткой со дна и стенок блендера.

Теперь приготовьте сахарный сироп. Для этого в сотейник насыпьте сахар, влейте воду и поставьте на маленький огонь. Варите, пока не образуется тягучий сироп.

Взбейте белок блендером в легкую пену, постепенно добавляйте сироп и взбивайте дальше 2 минуты. Смесь должна стать густой и пышной.

В миску с пастообразной массой из семян добавьте ванильный сахар и взбитый с белком сироп, перемешайте до однородности. Мешайте, будто вытягивая массу, но недолго, потому что халва будет хрупкой.

Халву переложите в соответствующую посуду, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей достаньте халву из холодильника и нарежьте на кусочки.

Приятного аппетита!

Чем полезна халва?

Халва имеет целый ряд преимуществ для здоровья благодаря богатому составу полиненасыщенных жирных кислот, в частности линолевой, линоленовой и олеиновой кислот, пишет Эко-жизнь. Это лакомство отличается высоким содержанием необходимых витаминов и минералов, в частности витамина Е, который известен своей ролью в предотвращении сердечных заболеваний и смягчении последствий старения.

Кроме того, халва является хорошим источником белка – обеспечивает организм ценными аминокислотами, необходимыми для общего состояния здоровья. А наличие клетчатки в халве дополнительно поддерживает здоровье пищеварения, улучшая работу желудочно-кишечного тракта.

Как приготовить нежный домашний зефир?